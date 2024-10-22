В его автомобиле обнаружили 15 ящиков с омулем.

Жителя Иркутской области задержали при перевозке 300 кг байкальского омуля без документов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным следствия, подозреваемый был задержан полицией в поселке Баяндай. В его автомобиле обнаружили 15 ящиков с омулем без соответствующих документов. По словам мужчины, он приобрел все 1660 экземпляров рыбы у неустановленного лица в селе Еланцы для личного потребления. Ущерб от незаконной добычи составил более 11,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Полиция Иркутской области