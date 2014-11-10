Решается вопрос о выдворении 18 нелегалов из России.

В Красноярске в ходе рейда выявили в двух кафе 38 мигрантов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

Проверку соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства организовали в Ленинском районе краевой столицы. На момент визита правоохранителей в заведениях общепита находилось в общей сложности 82 иностранца. Полицейские доставили нарушителей в отдел полиции, где составили в отношении них административные протоколы. Решается вопрос о выдворении 18 нелегалов из России.

Ранее мы сообщали, что жителя Забайкалья уличили в незаконном хранении порядка 11 тонн спиртосодержащей жидкости

Видео: ГУВД по Красноярскому краю