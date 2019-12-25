Жителя Иркутска заподозрили в убийстве врача в Москве

Тело жертвы было обнаружено на Большом Краснохолмском мосту.

В центре Москвы было совершено убийство врача-рентгенолога. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 13 сентября. Тело жертвы с ножевым ранением было обнаружено на Большом Краснохолмском мосту. Убитым оказался мужчина 1955 года рождения, который, как выяснилось позже, является врачом-рентгенологом одной из клиник российской столицы.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно установить и задержать подозреваемого. Им оказался 22-летний мужчина из Иркутска. Отмечается, что при задержании мужчина пытался оказать сопротивление полицейским.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее защита красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого ранее осудили на 13 лет лишения свободы, обжаловала приговор.

Фото: Следственный комитет России