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Жителя Херсонской области задержали за слив секретных данных спецслужбам Украины

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Мужчина передал ГУР Украины сведения о размещении российских военных в регионе.

Сотрудники регионального управления российского силового ведомства по Херсонской области задержали 46-летнего  местного жителя. Мужчина подозревается в передаче секретной информации украинским спецслужбам. Соответствующая информация опубликована пресс-службой УФСБ РФ по новому региону нашей страны. Следователи уверены, что злоумышленник через своб родственницу, работающую на разведку киевского режима, в октябре 2023 года сообщил Украине о том, где именно в регионе размещаются российские военнослужащие. Сейчас в отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело. По статье ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

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Фото и видео: ФСБ по региону

Теги: фсб, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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