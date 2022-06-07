Жителя Херсонской области задержали за слив секретных данных спецслужбам Украины

Мужчина передал ГУР Украины сведения о размещении российских военных в регионе.

Сотрудники регионального управления российского силового ведомства по Херсонской области задержали 46-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в передаче секретной информации украинским спецслужбам. Соответствующая информация опубликована пресс-службой УФСБ РФ по новому региону нашей страны. Следователи уверены, что злоумышленник через своб родственницу, работающую на разведку киевского режима, в октябре 2023 года сообщил Украине о том, где именно в регионе размещаются российские военнослужащие. Сейчас в отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело. По статье ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

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Фото и видео: ФСБ по региону