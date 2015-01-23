Жительницу Ленобласти поймали на Финляндском вокзале за помощь иностранцам

Петербургская полиция задержала женщину из федерального розыска на вокзале.

В Санкт-Петербурге на Финляндском вокзале задержана 35-летняя жительница Ленинградской области, находившаяся в федеральном розыске с ноября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Женщина подозревается в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России. После задержания она была передана инициатору розыска для дальнейшего разбирательства.

По информации правоохранителей, за совершенное преступление подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы. Место и обстоятельства ее обнаружения позволяют полиции контролировать исполнение решений суда и предотвращать дальнейшие нарушения.

Фото: Piter.TV