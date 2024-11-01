Жительница Ярославской области задержана за участие в мошенничестве в отношении 85-летней москвички

Подозреваемая поймана с поличным во время попытки передачи ей денег от пенсионерки.

Жительница Ярославской области задержана за участие в мошеннической схеме в в отношении 85-летней россиянки из столицы. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях сотрудниками пресс-службы российских правоохранительных органов. Полицейские рассказали, что пенсионерке поступил звонок от неизвестного, представившегося оператором связи. Под предлогом продления договора обслуживания с клиентами он получил от пожилой женщины ее личные данные, после чего ей начали звонить якобы работники различных государственных органов. Злоумышленники заявили, что кто-то пытается похитить сбережения москвички. Они настояли на выполнении инструкции. В результате жертва обмана передала имеющиеся накопления для размещения на "безопасном счёте". Обналичив почти 1,5 млн рублей, пожилая женщина отдала купюры посыльной аферистов около своего дома на Скаковой улице. Еще через несколько дней потерпевшей снова позвонили аферисты. На этот раз они уговорили старушку передать для сохранности все оставшиеся у неё денежные средства.

Гражданка вновь отправилась в банк, но, когда попыталась обналичить деньги со счёта, работники финансовой организации заподозрили неладное и обратились в полицию. пресс-служба МВД РФ

Далее действия пенсионерки координировали оперативники. Под наблюдением сотрудников МВД потерпевшая пришла на встречу с той же незнакомкой, которая ранее уже забрала у неё деньги. Затем полицейские задержали злоумышленницу. Ею оказалась 20-летняя жительница Ярославской области. Сейчас в ее отношении ведутся уголовные дела по части 4 статьи 159, части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурантка расследования отправлена под стражу.

В Красноярске арестован пособник мошенников, укравших 200 тыс. рублей у жительницы Березовки.

Фото и видео: МВД Медиа