В Красноярске арестован пособник мошенников, укравших 200 тыс. рублей у жительницы Березовки

Мужчина сдал в аренду злоумышленникам один из телефонных номеров, используемых в симбоксе.

На территории Красноярского края российские правоохранительные органы арестовали пособника дистанционных мошенников, укравших 200 тысяч рублей у жительницы из Березовки. Соответствующее заявление в социальных сетях опубликовали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что уголовное дело ведется по части 5 статьи 33, части 2 статьи 159 УК РФ. Оперативники установили, что августе 2024 года неустановленное лицо предложило 24-летней потерпевшей вступить в группу в мессенджере. Там она должна была пройти обучение по дополнительному заработку в ходе осуществления сделок по приобретению криптовалюты. Молодая девушка заинтересовалась предложением. Спустя некоторое время жительнице Березовки пришло сообщение от незнакомки о том, что, чтобы понять, как работает компания, нужно запустить первую сделку. Для этого необходимо перейти по ссылке на криптобиржу и перевести денежные средства. Таким образом девушка отдала аферистам свои сбережения.

В ходе оперативно-следственных действий сотрудники полиции при содействии УФСБ России по Красноярскому краю установили пособника мошенников - им оказался житель города Красноярска 1980 года рождения. пресс-служба МВД по региону

Во время обысков в жилище злоумышленника обнаружены 11 SIM-боксов вычислительной техники GSM-SMS, USB серверный разветвитель на 24 порта, 3 персональных компьютера с программами по обеспечению деятельности указанного оборудования. Полицейские узнали , что 46-летний мужчина сдал в аренду один из телефонных номеров, используемых в симбоксе, через который затем преступники заманили в ловушку жительницу Березовки. Подозреваемый отправлен под стражу на два месяца.

Красноярец в автобусе ударил по голове пассажира, толкнул кондуктора и распылил газовый баллончик.

Фото и видео: МВД 24