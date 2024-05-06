Красноярец в автобусе ударил по голове пассажира, толкнул кондуктора и распылил газовый баллончик

Злоумышленник предстанет перед судом.

Житель Красноярского края предстанет перед судебной инстанцией за хулиганство в общественном транспорте. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета по региону. Известно, что агрессия пассажира проявилась 20 марта 2023 года в салоне автобуса. Водитель 1969 года рождения уведомил полицию о том, что неизвестный мужчина ударил по голове человека, а также толкнул кондуктора и распылил газовый баллончик.

Не растерявшись, водитель и пассажир удерживали мужчину до приезда наряда вневедомственной охраны Управления Росгвардии по краю, которые доставили мужчину в отдел полиции. пресс-служба СК РФ по региону

Оперативники установили, что подозреваемый пассажир 1981 года рождения находился в автобусе в состоянии алкогольного опьянения. Он отказывался платить за проезд и оскорблял кондуктора. Один из пассажиров 1964 года рождения сделал нарушителю замечание, на которое красноярец плохо отреагировал. Он ударил обидчика по голове. Однако на этом конфликт не закончился. Злоумышленник толкнул кондуктора 1965 года рождения, от чего женщина упала. А после распылил баллончик в сторону шофера и одного из пассажиров. Медицинская экспертиза, на которую были направлены все потерпевшие при инциденте, установила у водителя и пассажира химические ожоги, а у кондуктора различные повреждения. В

ходе следствия мужчина вину свою признал частично и объяснил свои действия тем, что ему помешали разговаривать с девушкой по телефону, поэтому он и разозлился. пресс-служба СК РФ по региону

В отношении ранее судимого фигуранта расследования возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Ему грозит максимальное наказание до семи лет лишения свободы. В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

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Фото и видео: Дептранс Красноярск