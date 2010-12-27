Жительница Сочи довела до смерти своего 3-месячного ребенка

Женщина родила ребенка дома и не показывала его врачам.

Жительница Сочи обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему 3-месячному сыну.

В апреле 2019 года женщина родила сына дома. После рождения она не поставила новорожденного на медицинский учет и не показывала врачам.

обвиняемая не поставила сына на учет в медицинском учреждении и не предоставила возможности врачам провести осмотры младенца, необходимые для диагностики, профилактики и лечения заболеваний, в том числе и врожденных. СУ СК РФ по Краснодарскому краю

23 июня малышу стало плохо, он стал отказываться от еды. Но мать так и не обратилась за помощью к медикам. Вечером 25 июня все-таки родители обратились за помощью в больницу. Но, несмотря на усилия врачей, жизнь младенцу спасти не удалось. 3 июля малыш скончался в больнице. Проведенная экспертиза установила, что смерть младенца наступила в результате внутримозгового кровоизлияния и проявлений тяжелой формы дистрофии внутренних органов.

На 34-летнюю женщину заведено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на завершение предварительного следствия.

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