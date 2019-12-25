Жительница Петербурга стала самым культурным водителем общественного транспорта в России

В общем зачете она заняла четвертое место.

Сотрудник "Горэлектротранса" стала победителем в номинации "Культура обслуживания пассажиров" на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Также она заняла четвертое место среди лучших водителей страны, рассказала пресс-служба предприятия.

Итоги профессионального соревнования подвели в Самаре. Он проходил с 7 по 9 октября. Всего в конкурсе участвовало 36 человек из 32 городов. "Горэлектротранс" представляли водитель Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка Екатерина Ершова и её коллега из Троллейбусного парка № 1 Игорь Корнилов.

Победителем конкурса стал водитель из Екатеринбурга, а первое и третье место досталось коллегам из Самары.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"