Петербурженка стала 40-миллионным пассажиром поезда "Сапсан"

Женщина рассказала, что она регулярно пользуется услугами "Сапсана".

Во вторник, 3 марта, на Ленинградский вокзал Москвы прибыл 40-миллионный пассажир высокоскоростного поезда "Сапсан". Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

В Москву в гости к своей дочери приехала 63-летняя петербурженка Наталья Евграфова, она и стала тем самым 40-миллионным пассажиром. Женщина рассказала, что она регулярно пользуется услугами "Сапсана". Как пенсионерка, она имеет скидку 30% на билеты.

Пассажирка получила от начальника дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД" Антона Петрова сертификат, подтверждающий статус 40-миллионного пассажира, памятные подарки и золотую карту "РЖД Бонус".

В "Сапсане" из Петербурга в Москву всем пассажирам измеряют температуру.

Фото: Piter.TV