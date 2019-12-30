Жительница Петербурга через суд собирается выйти замуж за мертвеца

Ей нужен брак, чтобы получить наследство.

Петербурженка требует провести свадьбу с мужчиной, который скоропостижно скончался. За три дня до трагедии 54-летний местный житель успел подарить своей избраннице кольцо, а женщина даже выбрала день торжественной церемонии. На данный момент известно, что Елена Панина готова обратиться в суд. Она готова бороться за свои права, так как в случае жениться станет наследницей покойного. У него остались квартиры, гаражи, а также деньги на банковских счетах. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Последней волей моего брата было признать Елену Панину своей супругой. Я хочу его последнюю волю исполнить прокомментировала сестра покойного

В подтверждении слов петербурженки выступает родная сестра погибшего. она рассказала, что пара вела совместную жизнь с 2012 года. Владимир Шанин не раз представлял Елену панину в качестве своей супруги перед родственниками. В 2017 году пара решила расписаться и выбрала дату - на апрель 2018-го.

Ранее Piter.tv писал о том, что уроженка Москвы вышла замуж за расчленившего журналистку датчанина.

Фото: Piter.tv

