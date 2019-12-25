Жительница Невского района попала в больницу после пожара в квартире

В Невском районе во время пожара пострадала петербурженка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Пламя вспыхнуло в квартире на переулке Ногина. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 18:18. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.
В двухкомнатной квартире вспыхнула обстановка площадью пять "квадратов". Спустя 42 минуты огонь потушили.
Пострадавшую доставили в больницу. Информация о ее состоянии уточняется.
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Фото: Piter.tv
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