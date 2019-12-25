Полицейские задержали мужчину, который украл у хозяина корги в Мурино

Похититель признался, что не помнит, как произошла кража.

Стражи порядка задержали петербуржца, который украл у жителя Мурино собаку. По факту кражи возбудили уголовное дело.

По информации Piter.tv, в полицию обратился 24-летний руководитель кальянной на Петровском бульваре. Мужчина заявил, что 12 июня злоумышленник похитил его корги. Владелец собаки рассказал, что собака стоила 85 тыс. рублей.

В пятницу стражи порядка задержали подозреваемого на 4-м Ждановском мосту. В квартире у горожанина, который работает поваром в центре Северной столице, нашли животное.

Похититель признался, что не помнит, как произошла кража. Он отметил, что день пропажи пса долго сидел в баре, а с утра проснулся в квартире и увидел корги.

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