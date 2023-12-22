Жительница Липецкой области объяснила, почему оправдывала теракт в "Крокусе"

На нее пожаловались пользователи соцсетей.

Задержанная полицейскими жительница Липецкой области объяснила, почему оправдывала теракт в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Правоохранители установили личность местной жительницы, которая во время онлайн-трансляции заявила, что ей все равно на количество погибших в результате трагедии, которая случилась 22 марта. Она также добавила, что "мало их убили". На нее пожаловались пользователи соцсетей.

По месту жительства женщины провели обыск. На опубликованном видео задержанная призналась, что находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она также заявила, что сожалеет о своих высказываниях. Правоохранителями назначено комплексное психолого-лингвистическое исследование, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы сообщали, что в Смоленске полицейские пресекли производство контрафакта.

Видео: УМВД России по Липецкой области