В Смоленске полицейские пресекли производство контрафакта

Ирина Волк рассказала о раскрытой преступной схеме в регионе.

Российские правоохранительные органы из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Смоленской области пресекли незаконное использование чужого товарного знака. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что в складском помещении на территории промышленной зоны злоумышленник расположил цех по изготовлению контрафактного средства для стирки вещей. Оперативники нашли и изъяли около 1800 емкостей с готовым товаром, а также этикетки с логотипом известного бренда и инструкции по технологии производства.

Причиненный правообладателю товарного знака ущерб превысил 1,4 миллиона рублей. пресс-служба МВД РФ по региону

Специалисты возбудили уголовное дело по части 3 статьи 180 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа