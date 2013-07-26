Жительница Ленобласти обвинила безработного в изнасиловании ее дочери-подростка

Подозреваемый задержан.

Вечером 25 ноября в дежурную часть полиции по Лодейнопольскому району Ленобласти обратилась женщина с заявлением об изнасиловании ее дочери 2006 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Заявительница обвинила в содеянном 38-летнего безработного, проживающего в поселке Янега. По словам матери пострадавшей, мужчина вступил в половое сношение с ее несовершеннолетней дочерью в октябре 2021 года.

Подозреваемого задержали "по горячим следам". В отношении него возбудили уголовное дело и поместили в изолятор.

Ранее неизвестный изнасиловал девочку в парадной на улице Маршала Новикова.

Фото: Piter.TV