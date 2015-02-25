Неизвестный изнасиловал девочку в парадной на улице Маршала Новикова

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге проводят проверку после информации об изнасиловании девочки 2011 года рождения в парадной дома на улице Маршала Новикова. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявителя, насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка совершил неизвестный. Преступнику на вид 25 лет, носит очки с квадратными стеклами, на лице угревая сыпь и светлые усы. Был одет в черную шапку, черную куртку-пуховик, серый шарф и черные ботинки.

В парадной имеется видеонаблюдение, записи изъяли. Составлена ориентировка. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в роддом Петербурга поступила 13-летняя девочка на 28 неделе беременности.

Фото: Piter.TV