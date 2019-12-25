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Жительница Ленобласти обвинила бывшего сожителя в домогательствах к её дочери
Сегодня, 10:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жительница Ленобласти обвинила бывшего сожителя в домогательствах к её дочери

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Ранее подозреваемый был судим за кражи, грабежи и разбой.

В Лужском районе Ленобласти выясняются обстоятельства совершения развратных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 11 июля обратилась 29-летняя местная жительница. Она сообщила, что бывший сожитель домогался до её 15-летней дочери. По подозрению задержан 43-летний мужчина.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее подозреваемый был судим за кражи, грабежи и разбой.

Ранее в  Буграх мужчина совратил 10-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, домогательство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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