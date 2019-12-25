Жительница Ленобласти обвинила бывшего сожителя в домогательствах к её дочери

Ранее подозреваемый был судим за кражи, грабежи и разбой.

В Лужском районе Ленобласти выясняются обстоятельства совершения развратных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 11 июля обратилась 29-летняя местная жительница. Она сообщила, что бывший сожитель домогался до её 15-летней дочери. По подозрению задержан 43-летний мужчина.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее подозреваемый был судим за кражи, грабежи и разбой.

Ранее в Буграх мужчина совратил 10-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv