В Буграх мужчина совратил 10-летнюю девочку

Пострадавшая была напугана и долго никому ничего не рассказывала.

Жителя Оренбурга разыскивают по подозрению в домогательствах к 10-летней девочке в Буграх. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась петербурженка. Она заявила, что ещё 21 июня её 10-летняя дочь отдыхала у родственников в посёлке Бугры. По словам самой девочки, около десяти часов вечера она легла спать в комнате вместе с другими детьми. Около часа ночи её разбудил 37-летний мужчина и отнёс в кабинет, где домогался до неё. Девочке удалось вырваться и убежать обратно в детскую. Пострадавшая была напугана и долго никому ничего не рассказывала.

Мужчина в ходе телефонного разговора признался в содеянном, забрал свои вещи и документы и покинул дом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленобласти 37-летний "друг" угощал подростка алкоголем и спал с ним.

Фото: Piter.tv.