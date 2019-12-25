Жительница Красного Села перевела телевизионной "целительнице" почти 500 тысяч

Рекламу "Альмиры" она увидела по одному из телеканалов.

Во вторник, 23 июня, в полицию обратилась 61-летняя петербурженка, ставшая жертвой "телецелительницы". Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

Пенсионерка рассказала, что с 5 по 11 июня несколько раз общалась с "целительницей Альмирой", телефон которой узнала из телевизионной рекламы. Деньги за "сеансы целительства" (в общей сложности 480 тысяч рублей) пенсионерка переводила через банкомат.

Свое позднее обращение в полицию жертва мошенников объяснила плохим самочувствием.

На данный момент ведется расследование.

Ранее мы писали, что в Ленобласти лжесотрудники "01" обокрали пенсионерку.

Фото: Pixabay