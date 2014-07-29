Жительница Дунайского проспекта задержана за постановку на учет 350 мигрантов

Иностранные граждане также привлечены к ответственности.

Собственница квартиры на Дунайском проспекте подозревается в фиктивной постановке на учет 350 иностранцев. Об этом сообщает Следственный комитет России.

2 сентября возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного пребывания мигрантов в России. Следственным отделом был проведён рейд по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства. В квартире на улице Коломенской обнаружены граждане Таджикистана, фиктивно зарегистрированные в квартире на Дунайском проспекте.

С 2021 по 2024 годы в квартире было фиктивно зарегистрировано более 350 иностранцев, не проживающих на данной жилплощади.

Решается вопрос о предъявлении собственнице квартиры обвинения и избрании меры пресечения. Зарегистрированных в квартире мигрантам грозит административная ответственность за нарушение режима пребывания в РФ.

Фото: Piter.TV