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Жительница Дунайского проспекта задержана за постановку на учет 350 мигрантов
Сегодня, 22:02
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Жительница Дунайского проспекта задержана за постановку на учет 350 мигрантов

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Иностранные граждане также привлечены к ответственности.

Собственница квартиры на Дунайском проспекте подозревается в фиктивной постановке на учет 350 иностранцев. Об этом сообщает  Следственный комитет России.

2 сентября возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного пребывания мигрантов в России. Следственным отделом был проведён рейд по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства. В квартире на улице Коломенской обнаружены граждане Таджикистана, фиктивно зарегистрированные в квартире на Дунайском проспекте. 

С 2021 по 2024 годы в квартире было фиктивно зарегистрировано более 350 иностранцев, не проживающих на данной жилплощади.
Решается вопрос о предъявлении собственнице квартиры обвинения и избрании меры пресечения. Зарегистрированных в квартире мигрантам грозит административная ответственность за нарушение режима пребывания в РФ. 

Фото: Piter.TV

Теги: дунайский проспект, нелегальные мигранты, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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