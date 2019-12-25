Жители жалуются на сбои электроснабжения в Московском районе Петербурга

Жители Московского района Санкт-Петербурга продолжают сообщать о перебоях с электроснабжением после аварии на Автовской ТЭЦ, произошедшей в ночь на 29 декабря.
Утром и днём 29 декабря в Московском районе Санкт-Петербурга вновь были зафиксированы отключения электроэнергии. Сообщения о сбоях начали поступать после ночного происшествия на Автовской теплоэлектроцентрали.
Как сообщили жители, около часа дня электричество пропало в доме №28 на Новоизмайловском проспекте, а также в соседних зданиях. Более часа без света оставались общежития студенческого городка на Бассейной улице, где жители не могли пользоваться бытовой техникой и заряжать электронные устройства.
Горожане сообщают, что при обращении в аварийные службы им объясняли происходящее аварией и рекомендовали ожидать восстановления электроснабжения. При этом жители указывали, что в ряде домов ранее уже отсутствовали горячая вода и отопление.
В ночь на 29 декабря отключения электроэнергии затронули Московский и Кировский районы города. В компании ТГК-1 сообщили, что около трёх часов ночи на оборудовании Автовской ТЭЦ после задымления сработали технологические защиты, в результате чего была отключена часть генерирующего оборудования.
