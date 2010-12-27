Жители поселка Ленметрострой поблагодарили ГУП "Леноблводоканал" за помощь с обеспечением поселка питьевой водой

Глава региона поручил администрации Выборгского района и "Леноблводоканалу" оперативно разобраться в сложившейся ситуации и помочь жителям.

Жители поселка Ленметрострой поблагодарили ГУП "Леноблводоканал" за оперативную помощь с обеспечением поселка питьевой водой.

Как рассказали в "Леноблводоканале", сейчас администрация Выборгского района формирует земельный участок, где разместится новая скважина. После чего можно будет приступить к бурению.

"Предварительно принято решение по месту бурения скважины, она расположится в поселке Репино-Ленинское Выборгского района. Сейчас участок надо выделить из земель муниципального образования", - отметили в компании.

Напомним, что местная жительница дозвонилась на прямую линию к главе Ленобласти Александру Дрозденко и рассказала, что у единственного в поселке источника водоснабжения — водонапорной колонки появился собственник, который ограничил доступ к колонке, а затем снес ее. Из-за чего поселок из 200 домов фактически остался без воды. Глава региона поручил администрации Выборгского района и "Леноблводоканалу" оперативно разобраться в сложившейся ситуации и помочь жителям.