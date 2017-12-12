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Вчера, 18:56
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ProkVad
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Жители ЖК "Фрегат 1" пикетируют против УК "Приморский город"

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Жители одного из домов в Невском районе вышли на протест против управляющей компании с многочисленными плакатами.

Жители ЖК "Фрегат 1" недавно поменяли управляющую компанию, но у них остались неразрешенными некоторые вопросы по документам.

Спустя несколько часов протеста, к жителям пришел депутат местного совета Александр Зубов.

Депутат поинтересовался у пикетирующих приходил ли кто-то из представителей. Но петербуржцы ответили, что "кто-то из представителей "Приморский город" приезжали и сразу уехали".

Также Зубов уточнил, чего они добиваются.

У нас нет мотивировки. Вот только просто информация неподтверждённая, что якобы есть отказ.

Мы добиваемся реализации своего права.

Говорит одна из активисток

"Скажу честно, как оно есть: бардак полный", - заявляет депутат Зубов.

Видео: Piter.TV

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: жк фрегат , пикет , приморский город , протест , фрегат 1
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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