Жители ЖК "Фрегат 1" пикетируют против УК "Приморский город"

Жители одного из домов в Невском районе вышли на протест против управляющей компании с многочисленными плакатами.

Жители ЖК "Фрегат 1" недавно поменяли управляющую компанию, но у них остались неразрешенными некоторые вопросы по документам.

Спустя несколько часов протеста, к жителям пришел депутат местного совета Александр Зубов.

Депутат поинтересовался у пикетирующих приходил ли кто-то из представителей. Но петербуржцы ответили, что "кто-то из представителей "Приморский город" приезжали и сразу уехали".

Также Зубов уточнил, чего они добиваются.

У нас нет мотивировки. Вот только просто информация неподтверждённая, что якобы есть отказ. Мы добиваемся реализации своего права. Говорит одна из активисток

"Скажу честно, как оно есть: бардак полный", - заявляет депутат Зубов.

Видео: Piter.TV

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург