Жители ЖК "Фрегат 1" пикетируют против УК "Приморский город"

Жители ЖК "Фрегат 1" недавно поменяли управляющую компанию, но у них остались неразрешенными некоторые вопросы по документам.
Спустя несколько часов протеста, к жителям пришел депутат местного совета Александр Зубов.
Депутат поинтересовался у пикетирующих приходил ли кто-то из представителей. Но петербуржцы ответили, что "кто-то из представителей "Приморский город" приезжали и сразу уехали".
Также Зубов уточнил, чего они добиваются.
У нас нет мотивировки. Вот только просто информация неподтверждённая, что якобы есть отказ.
Мы добиваемся реализации своего права.
Говорит одна из активисток
"Скажу честно, как оно есть: бардак полный", - заявляет депутат Зубов.
Видео: Piter.TV
Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург