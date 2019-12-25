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Жители Всеволожска обратили внимание на заброшенные могилы неизвестных летчиков
Сегодня, 14:28
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lizapoluda

Жители Всеволожска обратили внимание на заброшенные могилы неизвестных летчиков

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Захоронения просят привести в надлежащий вид.

В преддверии Дня Победы жительница Всеволожска выложила фотографии могил двух неизвестных пилотов времен Великой Отечественной войны в ВК-сообщество ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™. 

Захоронения обнаружены в парке Софиевка. По словам автора поста, они находятся в плачевном состоянии. Так, к одному из памятников шпагатом привязана елочная игрушка в виде звезды. В местном комитете по благоустройству уверены, что жители обеспечивают достаточный уход за историческим наследием.

Женищина призвала проявить гражданскую сознательность и облагородить место захоронения героев.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге привели в порядок мемориалы Великой Отечественной войны и кладбища.

Фото: ВКонтакте / vsevolozhsk_vk

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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