Жители Всеволожска обратили внимание на заброшенные могилы неизвестных летчиков

Захоронения просят привести в надлежащий вид.

В преддверии Дня Победы жительница Всеволожска выложила фотографии могил двух неизвестных пилотов времен Великой Отечественной войны в ВК-сообщество ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™.

Захоронения обнаружены в парке Софиевка. По словам автора поста, они находятся в плачевном состоянии. Так, к одному из памятников шпагатом привязана елочная игрушка в виде звезды. В местном комитете по благоустройству уверены, что жители обеспечивают достаточный уход за историческим наследием.



Женищина призвала проявить гражданскую сознательность и облагородить место захоронения героев.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге привели в порядок мемориалы Великой Отечественной войны и кладбища.

Фото: ВКонтакте / vsevolozhsk_vk