Жители Выборгского района возмущены планами по сносу здания паркинга на Тореза

По мнению горожан, в пределах района и так негде парковать машины.

Советское здание паркинга на проспекте Тореза, 42 корпус 1, планируется снести. По информации издания "Канонер", на его месте построят жилой дом. Земельный участок и здание находится в ведении шведского девелопера жилья Bonava.

Жители Выборгского района не порадовались перспективе потери шестиэтажного паркинга: в комментариях в соцсетях горожане бурно обсуждали этот вопрос.

Так и так негде машины ставить . А теперь с районом что будет?

Ха-ха, не новость, а прямо бомба. Сносят паркинг в городе, где парковочных мест не хватает. :)) Да ещё симпатичный.

На улице Ал. Невского тоже снесли паркинг и воткнули уродливый жилой дом. В центре и так с парковками проблема, давайте ее усугублять. Тут та же картина.

а ну да, на Светлановском же надо продолжить делать огромную ж*пу

Правильно,людям жить негде а тут паркинги место занимают)))Надо построить высотку этажей на 30 и чтоб квартир побольше,чтобы ни один метр не пропадал а машины парковать можно и на газон и в 2-3 ряда и вообще это не проблема застройщика пользователи "ВКонтакте"

Некоторые из петербуржцев, однако, усомнились в том, что паркинг пользуется большой популярностью и станет значимой потерей для района. По мнению отдельных пользователей, зданием никто не пользуется из-за необходимости оплаты парковочного места, а автомобилисты предпочитают парковаться "на тротуаре".

Фото: Яндекс.Панорамы