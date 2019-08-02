Жители Васильевского острова оценили доступность городской среды в своем районе

Жители Васильевского острова решили на практике испытать доступность городской среды. Экстремальную, как позже оказалось, прогулку организовали представители движения "Защитим остров Васильевский".

Прогулка состоялась при участии координатора движения, а также кандидата в муниципальные депутаты МО "Морской" Наталии Камолинковой:

Цель акции показать, что доступная среда это не только про людей с инвалидностью. Это действительно удобная среда для всех людей, передвигающихся на каком либо, скажем так, транспорте. Мы видимо сегодня у нас мамы с колясками, люди на самокатах, на логбордах. А также привлечь внимание, конечно же, общественности к проблеме недостаточной пока что среды. Сейчас мы в ходе акции делаем некоторые измерения и по итогу будут написаны обращения в соответствующие инстанции, чтобы нарушения были устранены Наталия Камолинкова, координатор движения "Защитим остров Васильевский"

Пройтись по обозначенному маршруту выразили желание не только местные жители, но и представители городского ЗакСа:

Я собираюсь по возможности подробно, насколько позволит эта акция, изучить эту проблему. Возможно на самом себе тоже, потому что я с ней знаком очень мало. Моя депутатская деятельность предполагает все-таки знакомство с этой проблемой, которая касается довольно большого числа людей. Я рад возможности того, что люди, которые "А" сами сталкиваются и "Б" стараются не просто решать проблему для себя, но и создавать комфортную среду для окружающих вот привлекли меня к тому, чтобы поучаствовать в это акции. Я с удовольствием это сделаю и буду чем могу помогать для того, чтобы эта среда действительно стала комфортной и доступной для любого петербуржца Максим Резник, депутат Законодательного Собрания Петербурга

Участникам прогулки предложили преодолеть маршрут на инвалидной коляске. Одолеть даже маленький порожек оказалось не так просто, как может показаться на первый взгляд. Сложности испытали так же мамы с колясками и люди на самокатах и лонгбордах

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По маршруту так же прошли представители администрации Василеостровского района. По итогам прогулки будет составлен список нарушений, требующих немедленного устранения.

Видео, фото: Piter.TV