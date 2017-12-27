Жители Васильевского острова не смогли посмотреть обращение президента в новогоднюю ночь

Жители нескольких домов на ул. Кораблестроителей не смогли посмотреть поздравление президента по телевизору

Вечером 2 января стало известно, что жители нескольких домов на ул. Кораблестроителей не могли посмотреть обращение президента в новогоднюю ночь. О сбоях в работе ТВ и интернет-оборудования компании "Билайн" сообщила "Фонтанка".

"Классика утверждает, что главное украшение новогоднего стола – телевизор. Могу только посочувствовать тем, кто, как и я, подключил домашний Интернет и ТВ от «Билайн». Жизнерадостный голос в колл-центре поздравляет с Новым годом и обещает решить проблему", – рассказал житель ул. Кораблестроителей, 42.

На текущий момент поломка устранена, а также "Фонтанке" сообщили, что речь идет о сбое в трех домах на Васильевском острове. Там из-за действий вандалов пострадало оборудование, отметили в пресс-службе "Билайн".

"31 декабря – 1 января в нескольких домах на Васильевском острове были перебои с проводным Интернетом. Кто-то перерезал кабели на одном из узлов. Дежурная бригада выехала сразу, но приступить к ремонтным работам смогла, как только получила доступ на узел. К сожалению, случаи вандализма время от времени происходят во всех районах, причиной могут быть и хулиганство, и воровство, и недобросовестная конкуренция. Для выяснения ситуации и привлечения к ответственности виновных мы сотрудничаем с полицией", – отметили в компании.

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