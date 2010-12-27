Жители Советского отпраздновали День поселка

В минувшую субботу, 31 августа, в Советском прошел День поселка.
Начался праздник с детской игровой программы и открытия аттракционов.
В торжественно-официальной церемонии приняли участие представители Законодательного собрания Ленинградской области, администрации Выборгского района и Советского городского поселения.
В честь праздника от имени администрации Выборгского района представителям местной администрации был передан сертификат на 200 тысяч рублей на развитие и благоустройство муниципального образования.
От имени Законодательного собрания Ленинградской области Почетной грамотой отмечен глава муниципального образования Валерий Гоменчук.
Поздравили жителей заместитель главы администрации Выборгского района Евгений Шестаков и председатель комитета взаимодействия с поселениями и общественными объединениями Марк Карвелис.
До конца вечера продолжался праздничный концерт с участием местных творческих коллективов.
Это мероприятие завершает череду празднований дней поселков и городов в Выборгском районе.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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