Жители Советского отпраздновали День поселка

В честь праздника от имени администрации Выборгского района представителям местной администрации был передан сертификат на 200 тысяч рублей на развитие и благоустройство муниципального образования.

В минувшую субботу, 31 августа, в Советском прошел День поселка.

Начался праздник с детской игровой программы и открытия аттракционов.

В торжественно-официальной церемонии приняли участие представители Законодательного собрания Ленинградской области, администрации Выборгского района и Советского городского поселения.

В честь праздника от имени администрации Выборгского района представителям местной администрации был передан сертификат на 200 тысяч рублей на развитие и благоустройство муниципального образования.

От имени Законодательного собрания Ленинградской области Почетной грамотой отмечен глава муниципального образования Валерий Гоменчук.

Поздравили жителей заместитель главы администрации Выборгского района Евгений Шестаков и председатель комитета взаимодействия с поселениями и общественными объединениями Марк Карвелис.

До конца вечера продолжался праздничный концерт с участием местных творческих коллективов.

Это мероприятие завершает череду празднований дней поселков и городов в Выборгском районе.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО