Жители "Славянки" мечтают о появлении в их микрорайоне поликлиники

Для местных доступны лишь терапевты, хирург, невролог и кардиолог. Других врачей поблизости нет.

Жители поселка Шушары рассказали, что на территории жилого комплекса "Славянка" уже несколько лет не могут построить консультативно-диагностический центр. Инвестор давно готов заняться проектом, но договор с ним подписали только в ноябре прошлого года. Об этом сообщили в своем материале "Невские Новости".

Информация о появлении объекта на территории "Славянки" появилась еще в 2013 году. Жители микрорайона отметили, что сейчас посещают филиал поликлиники № 60 на Галицкой улице на первом этаже жилого дома. Там принимают только терапевты, хирург, невролог и кардиолог. Но других специалистов в учреждении нет, что не позволяет пациентам удовлетворить свои нужны.

Ко всем узким специалистам приходится ездить в Пушкин, Павловск... Пациентам из "Славянки" там не рады, так как нагрузка возросла. Жительница "Славянки"

Женщина пожаловалась, что с детскими поликлиниками дела обстоят еще хуже. Постоянного адреса и помещения нет, поэтому их переносят с одного адреса на другой, что доставляет неудобства горожанам.

Ранее на Piter.tv: из Купчино в Славянку начнут строить трамвайную линию летом.

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