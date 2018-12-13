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Вчера, 22:32
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KaterinaKono13
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Жители Северной столицы делятся фотографиями и видео выпавшего града

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Наш корреспондент также заснял небольшое видео с выпавшим на городские улицы градом. 

Сегодня, в пятницу, третьего мая, в Санкт-Петербурге прошел град. Ненастье затронуло далеко не каждый район Северной столицы. К примеру, на Петроградской стороне весь день шел лишь едва заметный снег.

Весь день жители города то и дело делились друг с другом в социальных сетях фотографиями и различными видео снегопада с градом. Наш корреспондент также заснял небольшое видео с выпавшим на городские улицы градом. 

Напомним, в регионе обозначен желтый уровень опасности в связи с непогодой. 

Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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