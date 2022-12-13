Жители Северной столицы 28 марта увидят парад планет

Явление, которое удивит петербуржцев 28 марта, называется Большое планетарное выравнивание.

Жители Петербурга могут увидеть парад планет в конце марта. Об этом сообщил научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов.

Явление, которое удивит петербуржцев 28 марта, называется Большое планетарное выравнивание. В народе его именуют Весенним парадом планет. После захода солнца Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера встанут в одну линию на маленьком участке неба. Увидеть все планеты возможно сразу после заката.

Планету Уран можно будет увидеть с помощью специальных приборов. Лучше заранее найти бинокль или телескоп.

Ранее на Piter.tv: до 6 апреля петербуржцы могут бесплатно провериться на туберкулез в мобильном флюорографе.

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