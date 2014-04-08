Жители СЗФО чаще всего страхуют ипотечное жилье, жизнь и деньги на банковских картах

В 2020 году Сбер заключил на Северо-Западе почти 870 тысяч договоров рискового страхования.

Жители СЗФО заключили в 2020 году почти 870 тысяч договоров рискового страхования в дочерних компаниях Сбера "Сбербанк страхование" и "Сбербанк страхование жизни". Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Чаще всего клиенты Сбера на Северо-Западе страховали ипотечное жилье. По ипотечному страхованию было оформлено 215,5 тысяч договоров (защита при пожарах, стихийных бедствиях и других рисков), еще 190,5 тысяч – по ипотечному страхованию жизни.

О защите своих финансов на банковских счетах и картах в 2020 году позаботились 363,5 тысяч жителей СЗФО. 54 тысячи клиентов Северо-Запада России воспользовались программой "Защита дома+" и застраховали свои квартиры и дачи от залива, пожара и чрезвычайных ситуаций. Еще 45 тысяч клиентов оформили договоры страхования по программе "Защита от травм".

Страховые программы Сбера обеспечивают клиентов защитой от самых распространенных рисков, помогают сохранить финансовую стабильность и спокойствие в непредвиденных ситуациях. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Кроме программ по страхованию жизни, здоровья и имущества, которые пользуются высоким спросом у клиентов, Сбер предлагает защитить любимые вещи, домашних питомцев, а также получить компенсацию за приобретенные в аптеке лекарства и выплаты при госпитализации.

С 2020 года клиенты Сбера могут приобрести на Маркетплейсе полисы ОСАГО от 12 страховых компаний. На днях банк запустил новую модель страхования по подписке. Теперь оформить подписку на программу "Защита от травм" на срок от одного месяца можно через мобильное приложение Сбера.

Постепенно подписная модель будет расширена на все рисковые страховые продукты, и наши клиенты получат возможность заключать договоры страхования именно на тот срок, который им нужен. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Фото: пресс-служба Сбера