В адрес члена партии "Родина" пришло письмо с благодарностью за "ленинградскую надбавку".

Старикам действительно нужна надбавка, которую продвигает "Родина" и кандидат от этой партии Александр Колос, заявил руководитель Центра взаимодействия в сфере обеспечения противопожарной безопасности "Пожмониторинг СПб" Вячеслав Торшин.

Я поддерживаю инициативу партии "Родина" и кандидата Колоса. О важности помощи для наших пенсионеров в двух словах сказать очень сложно. Я мог бы на эту тему даже напрямую с кандидатом пообщаться, потому что партия "Родина" мне интересна. Вячеслав Торшин, руководитель Центра взаимодействия в сфере обеспечения противопожарной безопасности "Пожмониторинг СПб"

Он признался, что ранее был причастен к партии "Народ против коррупции", где тоже было "много идей и стремлений". Однако ей не позволили пройти даже на местные выборы.

Торшин считает пенсию в России мизерной. По его словам, многие до неё "вообще не доживают".

Естественно повышение (надбавка) должно быть. Я за эту идею, поддерживаю Колоса и инициативу "Родины", это правильно. Единственное – этой идее надо дать более глубокий масштаб и транслировать не только на наш регион. Вячеслав Торшин, руководитель Центра взаимодействия в сфере обеспечения противопожарной безопасности "Пожмониторинг СПб"

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