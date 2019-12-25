Жители Приморского района поблагодарили мецената Александра Колоса за рациональное предложение

Старикам действительно нужна надбавка, которую продвигает "Родина" и кандидат от этой партии Александр Колос, заявил руководитель Центра взаимодействия в сфере обеспечения противопожарной безопасности "Пожмониторинг СПб" Вячеслав Торшин.
Я поддерживаю инициативу партии "Родина" и кандидата Колоса. О важности помощи для наших пенсионеров в двух словах сказать очень сложно. Я мог бы на эту тему даже напрямую с кандидатом пообщаться, потому что партия "Родина" мне интересна.
Вячеслав Торшин, руководитель Центра взаимодействия в сфере обеспечения противопожарной безопасности "Пожмониторинг СПб"
Он признался, что ранее был причастен к партии "Народ против коррупции", где тоже было "много идей и стремлений". Однако ей не позволили пройти даже на местные выборы.
Торшин считает пенсию в России мизерной. По его словам, многие до неё "вообще не доживают".
Естественно повышение (надбавка) должно быть. Я за эту идею, поддерживаю Колоса и инициативу "Родины", это правильно. Единственное – этой идее надо дать более глубокий масштаб и транслировать не только на наш регион.
Вячеслав Торшин, руководитель Центра взаимодействия в сфере обеспечения противопожарной безопасности "Пожмониторинг СПб"
Фото: pexels
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