Жители Петроградского района несколько лет жалуются на опасное крыльцо с ржавыми прутьями

На узком тротуаре с трудом проходят два человека.

Жители Петроградского района пожаловались на опасное крыльцо с железными прутьями. У дома 12 по Рыбацкой улице крыльцо огорожено ржавыми прутьями с острыми краями. По словам местных жителей, решетка представляет опасность для жизни, особенно зимой.

Администрация Петроградского района постоянно мне пишет, что все согласовано, все нормально. Я прошу, чтобы Громов (глава районной администрации) тут проехал, посмотрел, особенно зимой, сколько тут аварий сколько людей бьется. Сами видите, ржавые прутья выступают над крыльцом, то есть крыльцо занимает столько места, еще и эти решетки. Галина Суханова, жительница Петроградского района



Жители обращались в различные инстанции, чтобы убрать решетку, но безуспешно. Piter.TV отправил запрос в администрацию Петроградского района для уточнения информации о крыльце.

Фото и видео: Piter.TV