Жители Петербурга жалуются, что легальные точки продажи корюшки найти с трудом

В Петербурге 15 апреля официально начался сезон корюшки. Свежую рыбу с характерным огуречным ароматом можно приобрести в легальных точках. Однако горожане жалуются на их нехватку и высокие цены. Об этом пишет КП-Петербург.

На одной из официальных точек у метро "Академическая" на проспекте Науки килограмм корюшки в зависимости от размера стоит от 300 до 1900 рублей. В то же время на стихийной точке у станции "Озерки", которой нет в официальном списке, крупную рыбу с Ладоги продают за 1500 рублей, а мелкую за 650. Комитет по контролю за имуществом ранее уже не раз разгонял там несанкционированные прилавки. Всего насчитывается около 50 легальных адресов, включая места выгрузки рыбы. Больше всего их во Фрунзенском и Красносельском районах. При этом в Адмиралтейском, Петроградском, Кронштадтском и Курортном нет ни одной точки. В Московском районе торговля идет лишь в одном месте на Пулковском шоссе. Один из жителей пожаловался, что нашел эту точку с трудом, хотя продавцы работают уже третий день. Мужчину расстроил мелкий размер рыбы и цена в 790 рублей.

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле ответили, что власти прилагают все усилия для обеспечения горожан сезонной продукцией. Размещение торговых точек строго регулируется законом. Если жители заинтересованы в открытии прилавка в конкретном районе, им следует обратиться в районную администрацию. Список мест продажи может пополняться. Официальная торговля продлится до 31 мая.

