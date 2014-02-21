Жители Петербурга приняли детский дрон за взрывоопасный предмет на Головнина

На бульваре Головнина в Петербурге вызвали Росгвардию из-за найденного квадрокоптера.

В Василеостровском районе Петербурга жители приняли найденный возле дома предмет за взрывоопасное устройство. Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 7 ноября у одного из домов жилого комплекса "Тихая Гавань" на бульваре Головнина.

Очевидцы заметили лежащий на земле объект, внешне напоминающий дрон, и сообщили об этом в экстренные службы. На место оперативно прибыли бойцы ОМОН "Бастион" и кинолог с минно-розыскной собакой.

Опасности находка не представляла. После осмотра специалисты подтвердили, что это обычная игрушка, и передали её владельцам. Жителям рекомендовали проявлять бдительность, но не паниковать в подобных ситуациях, а сразу обращаться к компетентным службам.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти