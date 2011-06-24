Жители Петербурга подали в суд из-за роста цен на парковку в центре города

Петербуржцы требуют отменить новые тарифы на парковку после подорожания до 360 руб.

В Санкт-Петербурге подан иск о признании незаконным повышения стоимости платной парковки. Об этом 28 октября сообщает "Недвижимость и строительство Петербурга".

По данным издания, заявление в защиту прав жителей города направил адвокат Михаил Николаев. Ответчиком по делу указан комитет по тарифам. Суд принял иск к рассмотрению и назначил дату заседания.

С 15 октября в Петербурге начали действовать дифференцированные тарифы на парковку. Теперь стоимость часа зависит от загруженности улицы и составляет от 100 до 360 руб. вместо единого тарифа в 100 руб. Власти объяснили нововведение необходимостью снизить нагрузку на центральные районы и стимулировать оборот машино-мест.

Истец считает, что решение комитета нарушает права граждан, так как было принято без учёта общественного мнения и привело к значительному росту расходов автомобилистов. Суд рассмотрит дело в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что парковка в Петербурге подорожает в четырех районах.

