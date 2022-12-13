Жители Петербурга не могут вернуть деньги за отмененный концерт Jah Khalib

Отмена концертов Jah Khalib в России может быть связана с позицией певца по поводу СВО.

В Петербурге отменили концерт рэпера Jah Khalib. Жители города не могут вернуть деньги за купленные билеты. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Фанаты исполнителя пожаловались, что решить вопрос с возвратом денег пока не удается. Поклонников музыканта "кормят шаблонными письмами".

Одни пользователи смирились с тем, что потратили деньги впустую. Другие же начали писать жалобы в Роспотребнадзор.

Отмена концертов Jah Khalib в России может быть связана с позицией певца по поводу СВО.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге откроется выставка "Египетские мотивы в истории Санкт-Петербурга".

Фото: Pxhere