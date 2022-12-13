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Жители Петербурга не могут вернуть деньги за отмененный концерт Jah Khalib
Сегодня, 13:55
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Жители Петербурга не могут вернуть деньги за отмененный концерт Jah Khalib

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Отмена концертов Jah Khalib в России может быть связана с позицией певца по поводу  СВО.

В Петербурге  отменили концерт рэпера Jah Khalib. Жители города не могут вернуть деньги за купленные билеты. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Фанаты исполнителя пожаловались, что решить вопрос с возвратом денег пока не удается. Поклонников музыканта  "кормят шаблонными письмами".

Одни пользователи смирились с тем, что потратили деньги впустую. Другие же начали писать жалобы в Роспотребнадзор.

Отмена концертов Jah Khalib в России может быть связана с позицией певца по поводу  СВО.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге откроется выставка "Египетские мотивы в истории Санкт-Петербурга".

Фото: Pxhere

Теги: jah khalib, возврат денег за билеты, музыкант, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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