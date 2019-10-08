Жители Петербурга могут не переживать за "варварский" способ разбора фабрики

Дымовую трубу на фабрике Мельцера начали разбирать.

Демонтаж дымовой трубы на фабрике Мельцера, который находится на набережной реки Карповки и Каменноостровского проспекта уже начали. Из-за этого петербуржцы начали опасаться за свои дома: вдруг конструкция рухнет прямо на них.

Помимо прочего горожане беспокоятся, что ЖК построят слишком близко к домам. При работах, кирпичи падают с высоты нескольких десятков метров. Застройщик и жители пытаются найти компромисс с 2013 года. Петербургские градостроители утвердили проект: фундамент усилят, а дымовая труба будет восстановлена после строительства.

Специалисты обещают сохранить стены и фабричную трубу, а также обещают обеспечить безопасность демонтажа.

Ранее мы писали, что некоторые ТЦ города накажут за несоблюдение мер безопасности.

Видео: Faceebok / Петроградская диаспора