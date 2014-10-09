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Жители Петербурга и Ленобласти больше остальных ощущают угрозу увольнения
Сегодня, 9:25
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nadezhda_sib

Жители Петербурга и Ленобласти больше остальных ощущают угрозу увольнения

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Подработка при этом не так востребована, как в Северо-Кавказском и Приволжском округах.

Жители Петербурга и Ленобласти некомфортно чувствуют себя на рынке труда. Такая тенденция наблюдается уже четвертый квартал. К такому выводу пришли аналитики hh.ru по итогам исследования.

Положительный индекс самочувствия зафиксирован в сфере продаж, медицины, фармацевтики, спорта и красоты, рабочего персонала и консультирования. Наиболее уязвимо себя чувствуют представители топ-менеджмента, искусства, масс-медиа, безопасности и банковской сферы. 

Ощущение стабильности на текущем месте работы остается на докризисном уровне. Больше всего угрозу увольнения ощущают жители Москвы, Петербурга и области. Ради сохранения трудоустройства они готовы снизить свои зарплатные ожидания. Нелегко найти новое место оказывается представителям сферы "Искусство, масс-медиа" "Административный персонал", "Транспорт" и банковским работникам. 

Фото: pixabay.com, hh.ru

 

Теги: зарплата, работа, рынок труда, трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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