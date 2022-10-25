Жители Петербурга и Ленобласти 29 марта смогут наблюдать солнечное затмение

Эксперты рассказали, как наблюдать за этим явлением.

В субботу, 29 марта, жители Северо-Запада России смогут наблюдать редкое астрономическое явление — частичное солнечное затмение. Наибольшую фазу затмения увидят в Санкт-Петербурге, где Луна закроет 23% солнечного диска. В Калининградской области будет видно 12%, а в Москве — лишь 6% покрытия.

Как безопасно наблюдать: специалисты предупреждают, что смотреть на затмение без защиты опасно для зрения. Однако есть несколько безопасных способов: Камера-обскура — сделайте отверстие 2-3 мм в листе бумаги и спроецируйте изображение солнца на второй лист с расстояния 1 метр.

Проекция через бинокль или телескоп — направьте оптику на солнце, а изображение выведите на белый экран. Затмение начнется после полудня, точное время зависит от региона. В Петербурге пик придется на 14:30–15:00.

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Фото: pxhere