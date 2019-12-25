Жители Ольгино собрали почти 150 тысяч на экспертизу против строительства цинкового цеха

Проект проходит экоэкспертизу в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Местные жители поселка Ольгино смогли собрать 146 тысяч рублей, деньги направят на экспертизу против строительства цинкового цеха в Конной Лахте, который планирует построить компания ООО "Металлгальваносервис". Всего нужно собрать 350 тысяч рублей. Об этом сообщило информационное агентство DixiNews.

Жители и муниципальные депутаты уверены, что предприятие II категории опасности ничего хорошего окружающей среде и здоровью людей не принесет. Вся проектная документация на данный момент проходит экоэкспертизу в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

По данным агентства, цех хотят построить в 160 метрах от жилых домов. Отметим, что на территории, планируемой под застройку, располагаются ценные леса и гнездятся птицы, занесенные в Красные книги.

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Фото: Piter.tv