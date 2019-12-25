Жители Невского района ждут детсад уже 6 лет

Общероссийский народный фронт обратился к власти Петербурга.

Жители Невского района ждут детский сад на Октябрьской набережной напротив дома № 118 с 2014 года. Об этом сообщили на сайте ОНФ.

Представители народного фронта обратились к власти города с просьбой проконтролировать сдачу объекта в срок. Горожане были обеспокоены затянувшейся стройкой: детсад пытается построить уже третий застройщик.

Сейчас садик готов всего на 50%. Его планируют сдать в октябре 2020 года.

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