Петербург стал вторым по количеству отцов-одиночек

Больше всего одиноких отцов в Москве.

По данным Росстата, в России 68 115 300 мужчин. Самое важное для большинства из них — материальное благополучие семьи, ребенок и собственное жилье.

По мнению 58,6% опрошенных регистрация брака обязательна. Средний возраст женихов — 27 с половиной лет. А к 30 годам большинство мужчин уже женаты или были женаты.

Во время Всероссийской переписи населения подсчитали одиноких отцов. Больше всего их в двух столицах, также в Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской и Нижегородской областях.

Ранее мы писали, 250 курсантов и школьников написали диктант в академии Можайского.

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