250 курсантов и школьников написали диктант в академии Можайского

Диктант был приурочен к Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в военно-космической академии им. А. Ф. Можайского прошел диктант на военно-историческую тему.

Помимо школьников и курсантов за парты сели офицеры, слушатели и гражданский персонал вуза. Организаторы создали выставку, посвященную Великой Отечественной войне, а также пионеру авиации Александру Можайскому и полководцу Александру Суворову.

Чтобы узнать итоги диктанта, участник должен воспользоваться индивидуальным шифром: все анонимно.

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Фото: "Вконтакте" / "ВКА имени А.Ф.Можайского".