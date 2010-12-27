Жители Невского района обеспокоены бесконтрольным выходом детей на лёд

Группы детей бесконтрольно гуляют по льду реки Оккервиль, однако такие прогулки могут быть далеко не безопасными.

Как сообщается в группе "Наш дом - Невский Район" ВКонтакте, буквально накануне трое мальчишек в очередной раз гуляли по льду. При этом, со слов подписчицы "Речка замерзла не вся, лед тонкий".

На замечания взрослых дети не реагировали и огрызались, поэтому неравнодушная жительница сделала их фото со спины и своим постом призывает родителей отпрысков провести с ними воспитательную беседу.

Мнение комментаторов записи в целом разделились. Пока одни жители соглашаются с опасениями о возможной опасности, другие уверяют, что глубина реки всего 40 сантиметров и "утонуть там в принципе невозможно".

На настоящий момент неизвестно, приняты ли администрацией района какие-либо меры для ограничения подобных "ледовых прогулок".

Фото: социальные сети