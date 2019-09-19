Жители МО Ржевка недовольны отсутствием тротуаров у единственной школы в микрорайоне

В историческом микрорайоне нет тротуаров, детского сада и поликлиники.

Жители муниципального округа Ржевка жалуются на отсутствие дорог. К единственной школе в районе нет ни одного благоустроенного подъезда. Школьники вынуждены идти по дороге рядом с машинами или обходить по ямам и грязи.

Муниципалы сделали в конце ноября три обхода подряд, нам обещали, что эту проблему подходов к школе решат. От дома 28 по Беломорской будет проложена дорожка, которая пройдет вдоль забора и к воротам школы. И второй подход, который сейчас отсутсвует, от почты, там тоже дети тонут в грязи. Наталья Лукина, жительница Старой Ржевки

Тротуаров нет и по пути к трамвайной остановке, из-за заграждения для "Чижика" ходить стало крайне неудобно. Жители обходят грязь по деревянным паллетам, которые предоставляет соседняя "Пятерочка".



Администрация микрорайона обещала обустроить подходы к школе и остановке в 2020 году. Однако в плане по благоустройству МО Ржевка в этом году работ по указанным территориям нет.

Фото и видео: Piter.TV