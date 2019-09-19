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Жители МО Ржевка недовольны отсутствием тротуаров у единственной школы в микрорайоне

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В историческом микрорайоне нет тротуаров, детского сада и поликлиники.

Жители муниципального округа Ржевка жалуются на отсутствие дорог. К единственной школе в районе нет ни одного благоустроенного подъезда.  Школьники вынуждены идти по дороге рядом с машинами или обходить по ямам и грязи.

Муниципалы сделали в конце ноября три обхода подряд, нам обещали, что эту проблему подходов к школе решат. От дома 28 по Беломорской будет проложена дорожка, которая пройдет вдоль забора и к воротам школы. И второй подход, который сейчас отсутсвует, от почты, там тоже дети тонут в грязи.

Наталья Лукина, жительница Старой Ржевки

Тротуаров нет и по пути к трамвайной остановке, из-за заграждения для "Чижика" ходить стало крайне неудобно. Жители обходят грязь по деревянным паллетам, которые предоставляет соседняя "Пятерочка".


Администрация микрорайона обещала обустроить подходы к школе и остановке в 2020 году. Однако в плане по благоустройству МО Ржевка в этом году работ по указанным территориям нет.

Фото и видео: Piter.TV 

Теги: мо ржевка, ржевская площадь, старая ржевка, чижик
Категории: Картина дня, Репортажи, Лента новостей, Новости СПб, Районы Петербурга,

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