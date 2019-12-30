Жители Ленобласти смогут взять "сельскую ипотеку" под 3%

Льготная ипотека будет распространяться на все сельские поселения Ленобласти.

Горожане смогут получить льготную ипотеку в Ленинградской области по ставке в 3%. Список населенных пунктов, на которые распространяется данная льгота, опубликован на официальном сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона.

Льготная ипотека будет распространяться на все сельские поселения Ленобласти и отдельные сельские населенные пункты, которые входят в состав городских и сельские агломерации.

В прошлом году в России задумали выдавать ипотеку под 0,1% годовых.