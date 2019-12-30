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Жители Ленобласти смогут взять "сельскую ипотеку" под 3%
Сегодня, 9:43
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nastya960

Жители Ленобласти смогут взять "сельскую ипотеку" под 3%

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Льготная ипотека будет распространяться на все сельские поселения Ленобласти.

Горожане смогут получить льготную ипотеку в Ленинградской области по ставке в 3%. Список населенных пунктов, на которые распространяется данная льгота, опубликован на официальном сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона.

Льготная ипотека будет распространяться на все сельские поселения Ленобласти и отдельные сельские населенные пункты, которые входят в состав городских и сельские агломерации.  

В прошлом году в России задумали выдавать ипотеку под 0,1% годовых.

Теги: ипотека, льгота
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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